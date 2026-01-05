Трамп висловив сподівання, що зможе завершити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти "в якийсь момент". Також він висловив сподівання, що це станеться "в недалекому майбутньому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментарі журналістам, опубліковані Білим домом.

На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів:

"Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.

Також Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.

"Тож я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. І була ця розвідка 30 тисяч. 27 місяцем раніше", - сказав американський лідер.

При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на питання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він начебто обговорював з сенатором Ліндсі Гремом.

"Ми обговорювали їх (санкції - ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", - сказав президент США.