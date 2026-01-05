Трамп висловив сподівання, що зможе завершити війну в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та РФ вдасться досягти "в якийсь момент". Також він висловив сподівання, що це станеться "в недалекому майбутньому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментарі журналістам, опубліковані Білим домом.
На питання, яке насправді становище між Росією та Україною зараз, американський президент відповів:
"Я думаю, що ми досягнемо угоди в якийсь момент, сподіваюся, у недалекому майбутньому", - сказав він.
Також Трамп нагадав журналістам про втрати військових у війні в Україні.
"Тож я не знаю, чи бачили ви щойно оприлюднені цифри. 30 тисяч солдатів загинуло цього місяця. І була ця розвідка 30 тисяч. 27 місяцем раніше", - сказав американський лідер.
При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на питання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він начебто обговорював з сенатором Ліндсі Гремом.
"Ми обговорювали їх (санкції - ред.) постійно. Я не вважаю, що з ним дуже цікаво розмовляти. Окрім випадків, коли ми говоримо про законодавство. І ми говоримо про законодавство постійно. Ви вважаєте, що це захопливі стосунки? Це не так. Але ми... ми багато говоримо про законодавство, і у нас на підході чудове законодавство", - сказав президент США.
Мирне врегулювання щодо війни в Україні та участь в процесі США
Як відомо, у листопаді США запропонували так званий мирний план щодо завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів та був явно проросійським. Такий варіант Києву не підійшов, обуривши при цьому Європу, яка одразу прийшла на допомогу його переробляти.
Згодом, після низки зустрічей, перша з яких почалась у Женеві, план скоротився до 20 пунктів. Територіальні поступки агресору, скорочення чисельності армії України, вето на вступ до НАТО - ці на інші моменти ніби-то викреслили з початкового варіанту "мирного плану США".
Американська делегація навіть їздила до Росії на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб розглянути мирний план та доопрацювати його. Втім, РФ не йде на компроміси і твердо стоїть на своїх вимогах, які були озвучені в початковій версії плану.
Такий висновок можна зробити зі слів представників Кремля, які говорили після переговорів з американцями, що компромісів досягнуто не було, хоча сторони ніби-то і говорять ЗМІ про продуктивні перемовини.
Останньою важливою зустріччю щодо мирного врегулювання була поїздка президента Володимира Зеленського до Флориди 28 грудня, де він зустрівся з Трампом. Однак, попри всі напрацювання і ніби-то стовідсоткові гарантії безпеки для України, найголовніше та найсуперечливіше питання територій поки так і не вирішилось - хоча глава Білого дому каже, що до рішення близько.
Зеленський своєю чергою заявив, що мирний план наразі готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на всі 100.
Після роботи в Європі над мирним планом, яка проходить на початку січня, очікується зустріч європейців та української делегації знову в США.