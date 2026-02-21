Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні

Українські хакери аналітичного кіберцентру Fenix понад шість місяців приховано спостерігали за російськими операторами дронів і зібрали докази використання території Білорусі для атак по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm .

У межах цієї операції кіберфахівці зламали акаунти десятків російських військових і отримали доступ до систем моніторингу, які використовують оператори дронів.

В ході цілодобового спостереження Силам оборони України передавалися дані, що сприяли протидії російським атакам безпілотникиів. Також це сприяло збору розвідданих про маршрути руху дронів і польотні завдання.

Ця операція тривала з середини 2025 року до люго 2026. Наслідком, зокрема, стали успішні удари Сил оборони України по російських пунктах управління.

У вересені 2025 в ході аналізу даних, перехоплених у чатах операторів російських дронів, також було виявлено, що РФ активно використовувала цивільну інфраструктуру на території Білорусі для прокладання маршрутів своїх дронів.

Так вони забезпечували стійкий сигнал для того, щоб бити по цілях на північних та західних кордонах України. Деякі дрони цілеспрямовано летіли навіть на територію деяких країн НАТО.

Фото: екран трансляції робочого столу та софту російських операторів дронів, в якому передається картинка з камери дрона (InformNapalm)

До того ж у другій половині 2025 року на території Білорусі Кремль розгорнув систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це посилило можливості армії РФ завдавати ударів по північних областях України. Наприклад, удари по енергетичних обʼєктах і залізниці російські війська не змогли б завдати без допомоги з боку Білорусі.

Фото: екран трансляції прокладення маршрутів руху та листування операторів (InformNapalm)

Фото: екран операторів російських дронів з типовим прокладенням маршрутів з території РФ вздовж внутрішньої частини кордону Білорусі для подальших атак проти України (InformNapalm)

Зазначається, що запроваджені президентом України Володимиром Зеленським санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка стали підсумком тривалої кібероперації, яку здійснювали українські хакери.

Прихований моніторинг загроз та реальна допомога Силам оборони

Протягом багатьох місяців цілодобово українські IT-фахівці приховано, щоб не видати свою присутність, спостерігали за чатами та діями десятків операторів російських ударних дронів.

Оперативно передавали дані відповідним структурам Сил оборони України. Це дозволяло значно покращити ситуаційну обізнаність та успішно збивати і придушувати російські дрони.

Це не був повний контроль за системою, хакери не могли керувати дронами, але могли бачити дії противника і сприяти підвищенню ефективності оперативних контрдій української сторони.

Операція тривала понад шести місяців. В ході яких було реалізовано низку операцій Сил оборони України:

успішні удари по командних пунктах і місцях запусків дронів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України,

удари по локаціях елітного російського підрозділу “Рубікон” та інші дії, що сприяли зриву російських планів та задумів.

Крім того, ще у вересні 2025 надавалася оперативна інформація партнерам по НАТО, що заліт десятків російських дронів до Польщі в ніч з 9 на 10 вересня 2025 був елементом тестування нової тактики і можливостей білоруської цивільної інфраструктури стільникового зв’язку.

Метою було подальше плаанування операції ударів по логістичних маршрутах як на території України, так і на території Польщі, щоб відрізати Україну від постачання західного озброєння та техніки.