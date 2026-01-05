Трамп выразил надежду, что сможет завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что соглашения по мирному урегулированию между Украиной и РФ удастся достичь "в какой-то момент". Также он выразил надежду, что это произойдет "в недалеком будущем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарии журналистам, опубликованные Белым домом.

На вопрос, какое на самом деле положение между Россией и Украиной сейчас, американский президент ответил:

"Я думаю, что мы достигнем соглашения в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем", - сказал он.

Также Трамп напомнил журналистам о потерях военных в войне в Украине.

"Поэтому я не знаю, видели ли вы только что обнародованные цифры. 30 тысяч солдат погибло в этом месяце. И была эта разведка 30 тысяч. 27 месяцем ранее", - сказал американский лидер.

При этом Трамп избежал прямого ответа на вопрос о дополнительных санкциях против России, которые он якобы обсуждал с сенатором Линдси Грэмом.

"Мы обсуждали их (санкции - ред.) постоянно. Я не считаю, что с ним очень интересно разговаривать. Кроме случаев, когда мы говорим о законодательстве. И мы говорим о законодательстве постоянно. Вы считаете, что это увлекательные отношения? Это не так. Но мы... мы много говорим о законодательстве, и у нас на подходе замечательное законодательство", - сказал президент США.