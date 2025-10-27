Трамп відповів, чи має Євросоюз використати активи РФ для допомоги Україні
Президент США Дональд Трамп ухильно відповів про нові санкції щодо РФ та переклав питання заморожених активів на ЄС.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
Нагадаємо, раніше ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня.
Журналісти ж запитали у Трампа, що він думає з цього приводу. На це президент США заявив, що не бере участі в обговоренні можливого використання заморожених російських активів в ЄС для надання допомоги Україні.
"Ви повинні запитати про це ЄС, я в це не залучений", - сказав він журналістам.
Також він прокоментував ймовірність запровадження додаткових санкцій проти Росії.
"Ви побачите", - заявив глава Білого дому.
Нагадаємо, днями Трамп запровадив санкції проти ключових російський нафтовий компані, намагаючись змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.
Заморожені активи
Також варто нагадати, що надання заморожених активів РФ для допомоги вже вчергове зірвала Бельгія. Цікаво, що Бельгійський депозитарій Euroclear - найбільший тримач заморожених активів Росії. Однак офіційно Бельгія відмовляється підтримати вилучення активів через нібито "ризики судових позовів" з боку російського режиму.
Згідно з оцінкою МВФ, обсяг заморожених російських активів у 2024-2025 роках орієнтовно перевищує 300-350 млрд доларів.
Варто зауважити, що для України це рішення не критичне, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні покриті. Але лідери ЄС підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії.
Раніше президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн Європи використати заморожені російські активи на відбудову України.
Адже одним із механізмів є ймовірність використання Євросоюзом заморожених активів РФ в якості "репараційного кредиту" для України. Проект передбачає повернення кредиту лише після отримання Україною компенсації від Росії.