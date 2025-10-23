Лідери ЄС відклали рішення щодо "репараційного кредиту" для України, - Bloomberg

Європейський Союз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Це відбулося після того, як Бельгія зажадала отримати більших гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро.

Джерела видання, обізнані з цим питанням, повідомили, що лідери країн ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті.

Зазначається, що мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року.