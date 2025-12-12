Під ударом енергетика і будівлі: наслідки нічної атаки РФ по Одесі та області (фото)

Російські окупанти в ніч на 12 жовтня атакували дронами Одесу та Одеський район. Під ударом опинилася енергетика, пошкоджені будівлі та сталися пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської МВА Сергія Лисака та канал глави ОВА Олега Кіпера.

Зокрема, Лисак розповів, що в Одесі через нічний обстріл пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури. Окрім того, частина міста досі залишається без електропостачання. Наразі енергетики працюють над відновленням.

"Попри складні умови, садочки та школи будуть працювати - вони забезпечені генераторами", - додав глава МВА.

Трохи пізніше допис про наслідки в Одеському районі зробив начальник ОВА. Він підтвердив масовану атаку дронів та розповів, що попри активну роботу ППО зафіксовано пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Ушкоджено також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - пише Кіпер.

Він додав, що через атаку РФ низка населених пунктів тимчасово без світла. Наразі відновлювальні роботи тривають, а критична інфраструктура працює від генераторів.