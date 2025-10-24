ЄС зобов'язався покрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках
Лідери ЄС підтвердили намір допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії Росії.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками саміту ЄС.
"Ми досягли трьох важливих угод. По-перше, європейські лідери зобов'язалися забезпечити фінансові потреби України на найближчі два роки", - зазначив він.
За його словами, Єврокомісія має якнайшвидше представити варіанти фінансування, щоб Україна могла продовжувати оборону і боротьбу за справедливий і сталий світ у 2026-2027 роках.
"Росія повинна взяти це до відома. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії", - наголосив Кошта.
Він додав, що Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску на її військову машину. Також країни ЄС домовилися скоординувати дії по боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для обходу санкцій.
План зміцнення оборони Європи
Кошта нагадав, що з лютого 2025 року ЄС розробляє стратегію зі зміцнення оборонних можливостей. "Ми заклали основи європейської оборони, визначили пріоритети і затвердили нові фінансові інструменти в повній згоді з НАТО", - сказав він.
Головними напрямками названі противодронова і протиповітряна оборона, особливо на східному фланзі. Перші кроки з реалізації цих проєктів завершать до кінця року, а у 2026 році почнеться запуск конкретних програм.
"Оборона Європи - це не просто більше витрачати, це витрачати розумніше, працювати разом і досягати результатів. Так ми будуємо європейський суверенітет", - додав глава Євроради.
Економіка, клімат і житло
ЄС підтвердив прихильність Паризькій угоді і пообіцяв поєднати кліматичні цілі з конкурентоспроможністю економіки. За словами Кошти, Європейський Союз має намір іти до кліматичних цілей до 2040 року, забезпечуючи справедливий і доступний перехід для бізнесу і громадян.
Крім того, лідери ЄС обговорили кризу доступності житла. "Питання житла стало одним із найгостріших для мільйонів європейців. Ми повинні зробити все можливе, щоб його вирішити", - зазначив Кошта. Єврокомісія готує загальноєвропейський план щодо доступного житла.
"Сьогодні Європейська рада ухвалила конкретні рішення щодо України, оборони, клімату та конкурентоспроможності. Ми продовжуватимемо діяти для наших громадян, нашого майбутнього і нашого місця у світі", - підсумував він.
Нагадаємо, ЄС відклав рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні до грудня.
Для України це не критично, оскільки на 2025 рік потреби у фінансуванні покриті.