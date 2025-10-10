Зеленський закликав Європу використати заморожені активи РФ після атаки по енергетиці
Заморожені російські активи потрібно справедливо використати на відбудову України. В Європі зосереджена більшість цих коштів, і від політичної волі тамтешніх лідерів залежить швидкість їхнього спрямування на допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Український президент сьогодні говорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.
"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару", - зауважив він.
За словами Зеленського, зараз у різних регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робиться все, щоб відновити нормальне життя. Він відзначив, що важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя.
"Обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні. Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії", - розповів глава України.
Він також додав, що під час розмови вони з Лагард омовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами.
Обстріл Києва 10 жовтня
В ніч на сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ та Україну. Як відмітив глава МЗС України Андрій Сибіга, російський диктатор Володимир Путін знову повернувся до символістики, адже окупанти здійснили обстріл самасьогодні - у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
Ворог запустив у напрямку столиці безпілотники, через що у місті лунали вибухи. Внаслідок обстрілу постраждало щонайменше 12 людей.
Основними цілями ворога нині, як і раніше залишаються об’єкти енергетичної інфраструктури.
У Міністерстві енергетики підтвердили, що російські сили знову масово атакували енергетичні об’єкти. Енергетики наразі працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки ударів і якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.
Через пошкодження інфраструктури в кількох регіонах уже діють аварійні графіки відключень світла, щоб зберегти роботу енергосистеми та гарантувати безпеку людей.
Детальніше про нічний масований удар та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.