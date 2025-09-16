У бюджеті-2026 відсутні джерела зовнішньої допомоги на 18 млрд доларів
Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2026 році за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерела для 18 млрд доларів з них поки не визначені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Державні зовнішні запозичення у 2026 році складуть 2,01 трлн гривень (44 млрд доларів за курсом 45,7 грн/долар), внутрішні - 420 млрд гривень.
При цьому середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 17,1% річних, для зовнішніх - близько 5% річних.
Очікується, що Європейський Союз надасть Україні 10 млрд доларів (UA Facility), МВФ - 2,3 млрд доларів, Велика Британія (через Світовий банк) - 2,3 млрд доларів.
Також Україна розраховує на кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів від:
- США - 9,3 млрд доларів,
- Японії - 1,9 млрд доларів,
- Канади - 150 млн доларів.
За цими кредитами України нічого не платитиме.
Також Україна планує залучити від "інших кредиторів" 18 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.
Дефіцит бюджету
Слід зазначити, що минулого року в проєкті бюджету також була значна "діра" - на 19 млрд доларів, яка була потім закрита за рахунок коштів від російських активів.
У НБУ спокійно ставляться до ситуації, яка повторюється кожного року. Як заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, у 2026 році найімовірнішим джерелом будуть "кошти європейських партнерів".