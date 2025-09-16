У бюджеті-2026 відсутні джерела зовнішньої допомоги на 18 млрд доларів

Кабінет міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету у 2026 році за рахунок міжнародної допомоги на 44 млрд доларів. Джерела для 18 млрд доларів з них поки не визначені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№ 14000 ).

Державні зовнішні запозичення у 2026 році складуть 2,01 трлн гривень (44 млрд доларів за курсом 45,7 грн/долар), внутрішні - 420 млрд гривень.

При цьому середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 17,1% річних, для зовнішніх - близько 5% річних.

Очікується, що Європейський Союз надасть Україні 10 млрд доларів (UA Facility), МВФ - 2,3 млрд доларів, Велика Британія (через Світовий банк) - 2,3 млрд доларів.

Також Україна розраховує на кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів від:

США - 9,3 млрд доларів,

Японії - 1,9 млрд доларів,

Канади - 150 млн доларів.

За цими кредитами України нічого не платитиме.

Також Україна планує залучити від "інших кредиторів" 18 млрд доларів. Конкретні джерела не вказані.

