Трамп ответил, должен ли Евросоюз использовать активы РФ для помощи Украине

Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил о новых санкциях в отношении РФ и переложил вопрос замороженных активов на ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Напомним, ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря.

Журналисты же спросили у Трампа, что он думает по этому поводу. На это президент США заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине.

"Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен", - сказал он журналистам.

Также он прокомментировал вероятность введения дополнительных санкций против России.

"Вы увидите", - заявил глава Белого дома.

Напомним, на днях Трамп ввел санкции против ключевых российский нефтяной компании, пытаясь заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.

Замороженные активы

Также стоит напомнить, что предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия. Интересно, что Бельгийский депозитарий Euroclear - крупнейший держатель замороженных активов России. Однако официально Бельгия отказывается поддержать изъятие активов из-за якобы "рисков судебных исков" со стороны российского режима.

Согласно оценке МВФ, объем замороженных российских активов в 2024-2025 годах ориентировочно превышает 300-350 млрд долларов.

Стоит заметить, что для Украины это решение не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании покрыты. Но лидеры ЕС подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России.