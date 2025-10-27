Трамп ответил, должен ли Евросоюз использовать активы РФ для помощи Украине
Президент США Дональд Трамп уклончиво ответил о новых санкциях в отношении РФ и переложил вопрос замороженных активов на ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Напомним, ранее ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине до декабря.
Журналисты же спросили у Трампа, что он думает по этому поводу. На это президент США заявил, что не участвует в обсуждении возможного использования замороженных российских активов в ЕС для оказания помощи Украине.
"Вы должны спросить об этом ЕС, я в это не вовлечен", - сказал он журналистам.
Также он прокомментировал вероятность введения дополнительных санкций против России.
"Вы увидите", - заявил глава Белого дома.
Напомним, на днях Трамп ввел санкции против ключевых российский нефтяной компании, пытаясь заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.
Замороженные активы
Также стоит напомнить, что предоставление замороженных активов РФ для помощи уже в очередной раз сорвала Бельгия. Интересно, что Бельгийский депозитарий Euroclear - крупнейший держатель замороженных активов России. Однако официально Бельгия отказывается поддержать изъятие активов из-за якобы "рисков судебных исков" со стороны российского режима.
Согласно оценке МВФ, объем замороженных российских активов в 2024-2025 годах ориентировочно превышает 300-350 млрд долларов.
Стоит заметить, что для Украины это решение не критично, поскольку на 2025 год потребности в финансировании покрыты. Но лидеры ЕС подтвердили намерение помогать Украине столько, сколько потребуется. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от агрессии России.
Ранее президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран Европы использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.
Ведь одним из механизмов является вероятность использования Евросоюзом замороженных активов РФ в качестве "репарационного кредита" для Украины. Проект предусматривает возврат кредита только после получения Украиной компенсации от России.