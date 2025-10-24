Бельгія зруйнувала плани Євросоюзу по фінансуванню України, - Politico

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зупинив плани ЄС щодо вилучення заморожених російських активів і надання Україні кредиту на суму 140 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, через це лідери ЄС змушені будуть знову повернутися до питання фінансової підтримки Києва у грудні — якщо не скличуть позачергову зустріч раніше.

"Це повний безлад, усе мало піти зовсім інакше", - зізнався один із дипломатів.

Неочікувана позиція Бельгії стала сюрпризом для дипломатів, міністрів і високопосадовців ЄС. У підсумкових документах зустрічі зникли будь-які прямі згадки про використання заморожених російських активів для фінансування так званого "репараційного кредиту" для України, а також – пропозиції щодо врахування бельгійських застережень.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що про провал ініціативи говорити зарано. Водночас, за словами Politico, ніхто з європейських лідерів не зміг назвати конкретні терміни, коли ЄС ухвалить рішення про використання російських держактивів для підтримки Києва.

До того, як переговори зайшли у глухий кут, союзники України перебували в піднесеному настрої. ЄС схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії, який охопив "тіньовий флот" нафтових танкерів Кремля, банківську систему та енергетичну галузь.

Водночас Дональд Трамп уперше запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній, чим викликав схвальні відгуки європейських партнерів.

"Цей тиждень був непростим, але ми зараз у досить хорошому становищі", - сказав один із радників на початку саміту в четвер.

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що ініціатива використати заморожені активи для створення кредиту Києву не відхилена.

"Її не поховали. Ми обговорили технічні деталі. Просто потрібно діяти обережно, щоб не порушити міжнародне право", - заявив президент Франції.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до спокою й запевнила, що ЄС залишиться надійним союзником України.

"Після санкцій ЄС і Трампа надання репараційного кредиту могло б стати чудовим завершенням тижня. Але ми втратили цю можливість", - зазначив один із дипломатів.