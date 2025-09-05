Трамп утримався від санкцій проти РФ, незважаючи на домовленості з Європою, - WSJ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито спробувала заперечити Трампу, заявивши, що імпорт нафти з ЄС значно скоротився після вторгнення Росії в Україну. Трампу також повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії.

Згодом ЗМІ писали, що після різкої розмови з Трампом "коаліція рішучих" терміново збирає делегацію до США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі 4 вересня, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що 26 країн погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру.

Ці гарантії мають на меті стримування майбутньої агресії з боку Росії. Деталі внеску США поки не були остаточно визначені.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що у випадку появи іноземних військових в Україні вони стануть "законними цілями" для армії РФ.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.