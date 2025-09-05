Трамп воздержался от санкций против РФ, несмотря на договоренности с Европой, - WSJ

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы попыталась возразить Трампу, заявив, что импорт нефти из ЕС значительно сократился после вторжения России в Украину. Трампу также сообщили, что только Венгрия и Словакия импортируют нефть из России.

Впоследствии СМИ писали, что после резкого разговора с Трампом "коалиция решительных" срочно собирает делегацию в США.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран согласились направить войска в Украину, чтобы обеспечить поддержку украинской территории на следующий день после прекращения огня или установления мира.

Эти гарантии имеют целью сдерживание будущей агрессии со стороны России. Детали вклада США пока не были окончательно определены.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для армии РФ.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия не имеет права решать вопрос размещения войск НАТО в Украине как части гарантий безопасности.