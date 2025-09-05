Гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій, - Зеленський
Гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.
"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", – заявив Зеленський.
За його словами, мова йде не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії. Він також додав, що 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це "важливим кроком вперед".
Гарантії безпеки для України
Після зустрічі у Білому домі 18 серпня президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розпочались активні обговорення гарантій безпеки для України.
Так, Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.
Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.
Після зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів.