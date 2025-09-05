ua en ru
Гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій, - Зеленський

П'ятниця 05 вересня 2025 10:54
Гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai.

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", – заявив Зеленський.

За його словами, мова йде не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії. Він також додав, що 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це "важливим кроком вперед".

Гарантії безпеки для України

Після зустрічі у Білому домі 18 серпня президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розпочались активні обговорення гарантій безпеки для України.

Так, Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.

Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.

Після зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів.

