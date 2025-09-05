Гарантії безпеки повинні почати діяти до завершення бойових дій, - Зеленський

Гарантії безпеки для України повинні запрацювати негайно, не очікуючи зупинки бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai .

За його словами, мова йде не лише про військову підтримку України, а й про економічні гарантії. Він також додав, що 26 країн висловили готовність підтримувати безпеку України, назвавши це "важливим кроком вперед".

"Важливо, щоб гарантії безпеки, обіцяні країнами, які входять до "коаліції рішучих", почали діяти негайно, не чекаючи закінчення бойових дій", – заявив Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Після зустрічі у Білому домі 18 серпня президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розпочались активні обговорення гарантій безпеки для України.

Так, Володимир Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії.

Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.

Після зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів.