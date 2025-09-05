ua en ru
Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення

П'ятниця 05 вересня 2025 09:30
Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що у випадку появи іноземних військових в Україні вони стануть "законними цілями" для армії РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі (ВЕФ).

"Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження", - сказав диктатор.

Водночас він додав, що "у разі досягнення довгострокового миру в Україні іноземні війська втратять сенс".

Відправка іноземних військ до України

Нагадаємо, вчора за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".

Макрон уточнив, що місія в Україні не має на меті вести війну проти Росії. За його словами, її головна ціль - гарантувати мир та чітко продемонструвати стратегічний сигнал.

Як додав президент Володимир Зеленський, вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.

