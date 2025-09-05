Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що у випадку появи іноземних військових в Україні вони стануть "законними цілями" для армії РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі (ВЕФ).

"Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження", - сказав диктатор. Водночас він додав, що "у разі досягнення довгострокового миру в Україні іноземні війська втратять сенс".