Після різкої розмови з Трампом "коаліція рішучих" терміново збирає делегацію до США, - BILD

Четвер 04 вересня 2025 23:37
UA EN RU
Після різкої розмови з Трампом "коаліція рішучих" терміново збирає делегацію до США, - BILD Ілюстративне фото: США і "коаліція рішучих" домовлятимуться про санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп провів "гарячу" телефонну розмову з лідерами європейських держав після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Дональд Трамп звинуватив країни Євросоюзу в купівлі російської нафти, що, своєю чергою, допомагає російській військовій машині.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито спробувала заперечити, заявивши, що імпорт нафти з ЄС значно скоротився після вторгнення Росії в Україну.

Під час розмови Трампу повідомили, що лише Угорщина та Словаччина імпортують нафту з Росії.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зауважив, що Європа купує російські нафтопродукти через Індію.

Коли Трамп перевів розмову на тему санкцій проти Росії, представники країн ЄС запропонували протягом 48 годин направити своїх делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився Трамп, залишається незрозумілим.

Лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі 4 вересня, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перед зустріччю "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.

Євросоюз Дональд Трамп
