Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати питання військ в Україні

Україна, Четвер 04 вересня 2025 11:49
Генсек НАТО: Росія не має права вирішувати питання військ в Україні Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Країни на кшталт Росії не мають права втручатися в питання присутності іноземних військ в Україні. Це виключно рішення Києва.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Чому нас має хвилювати, що Росія думає про війська в Україні? Це суверенна країна. Це не їм вирішувати", - наголосив він на саміті IISS Prague Defence Summit.

Підтримка України та гарантій безпеки

Рютте зазначив, що Україна може сама визначати, чи потрібні їй іноземні сили безпеки. Таке рішення може бути ухвалене в рамках мирної угоди.

"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна - суверенна нація. Якщо Україна хоче мати сили гарантій безпеки на своїй території для підтримки мирної угоди, це її рішення. Ніхто інший не може про це вирішувати", - сказав генсек НАТО.

Не перебільшувати роль Путіна

За словами Рютте, Захід має відмовитися від практики надмірного приписування впливу Володимиру Путіну. Він висловив упевненість, що позиції Путіна не повинні визначати дії Європи і НАТО.

"Ми справді повинні припинити робити Путіна занадто могутнім. Він - губернатор Техасу, не більше. Тому давайте не будемо ставитися до цього занадто серйозно", - сказав Рютте.

Гарантії безпеки для України

Країни Європи зараз обговорюють питання про гарантії безпеки для Києва. Деякі з них заявляють про готовність спрямувати війська в Україну, однак лише після припинення війни Росії проти України.

Російське МЗС назвало неприйнятною ідею розміщення іноземних військ в Україні.

