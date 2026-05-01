Трамп ударить по ЄС новим 25% митом

20:45 01.05.2026 Пт
2 хв
Коли США планують запровадити новий податок?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп ударить по ЄС новим 25% митом Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
США вже наступного тижня підвищать мита на автомобілі та вантажівки, що імпортуються з Євросоюзу, до 25%.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, це рішення пов’язане з тим, що ЄС не дотримується раніше узгодженої торговельної угоди зі США. Він зазначив, що нові мита набудуть чинності вже наступного тижня.

"Я радий оголосити, що, виходячи з того факту, що ЄС не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з ЄС за автомобілі та вантажівки, які ввозяться до США. Тариф буде підвищено до 25%", - сказав Трамп.

Водночас він заявив, що мита не будуть застосовуватись до автомобілів і вантажівок, вироблених безпосередньо на території США.

За словами Трампа, наразі у Сполучених Штатах будуються нові автозаводи, у які інвестовано понад 100 мільярдів доларів. Він підкреслив, що це є рекордним показником в історії автомобільної промисловості.

Нещодавно Дональд Трамп повідомив, що запровадить 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ударом може опинитися, зокрема, Китай.

Крім того, Трамп нещодавно оголосив "війну" іноземним виробникам медикаментів. Зокрема, його адміністрація запроваджує підвищені мита на імпортні ліки, щоб змусити компанії перенести заводи до США.

Нагадаємо, ще у лютому Трамп підписав указ про введення 10% мит на товари з будь-якої країни світу. Це стосується товарів для аерокосмічної продукції, легкових автомобілів та деяких вантажівок, а також товарів з Мексики та Канади.

Пізніше Верховний суд визнав мита Трампа незаконними, але в його адміністрації відразу ініціювали глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та ще десятка країн. Це дозволило обійти рішення Верховного суду та відновити імпортні мита.

