Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану

20:10 12.04.2026 Нд
Який розмір мит може запровадити Трамп?
Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ударом може опинитися, зокрема, Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера США для Fox News.

Читайте також: Хто спонукав Іран піти на перемир'я зі США? AP дізналося відповідь

Під час бесіди ведуча нагадала слова Трампа, коли той сказав, що будь-яка країна, яка підтримує Іран або поставить військове обладнання, зіткнеться з митами в 50%. На уточнювальне запитання, чи стосувалося це Китаю, президент сказав таке:

"Так, і інших теж, але так, Китай зокрема... Я чув новини про те, що Китай постачає так звані ракети ПЗРК. Я сумніваюся, що вони на це підуть, тому що у нас є певні відносини, і я думаю, вони не стали б так чинити. Можливо, на самому початку вони щось і поставляли потроху, але не думаю, що продовжать. Але ні, якщо ми спіймаємо їх на цьому, вони отримають 50% мито, а це просто колосальна сума", - сказав Трамп.

Китай може допомагати Ірану

Нагадаємо, днями в CNN з'явилася новина, де було сказано, що за оцінками розвідки США, Китай може посилити військову підтримку Ірану, передавши системи ППО. Це, своєю чергою, потенційно змінить баланс на в регіоні після крихкого перемир'я.

Цієї ночі Дональд Трамп відреагував на це. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки, якщо Пекін наважиться поставити зброю в Іран.

США та Іран не досягли угоди, ми повертаємося ні з чим, - Венс
