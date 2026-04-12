Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану

Під час бесіди ведуча нагадала слова Трампа, коли той сказав, що будь-яка країна, яка підтримує Іран або поставить військове обладнання, зіткнеться з митами в 50%. На уточнювальне запитання, чи стосувалося це Китаю, президент сказав таке:

"Так, і інших теж, але так, Китай зокрема... Я чув новини про те, що Китай постачає так звані ракети ПЗРК. Я сумніваюся, що вони на це підуть, тому що у нас є певні відносини, і я думаю, вони не стали б так чинити. Можливо, на самому початку вони щось і поставляли потроху, але не думаю, що продовжать. Але ні, якщо ми спіймаємо їх на цьому, вони отримають 50% мито, а це просто колосальна сума", - сказав Трамп.