Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що введе 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ударом може опинитися, зокрема, Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера США для Fox News.
Під час бесіди ведуча нагадала слова Трампа, коли той сказав, що будь-яка країна, яка підтримує Іран або поставить військове обладнання, зіткнеться з митами в 50%. На уточнювальне запитання, чи стосувалося це Китаю, президент сказав таке:
"Так, і інших теж, але так, Китай зокрема... Я чув новини про те, що Китай постачає так звані ракети ПЗРК. Я сумніваюся, що вони на це підуть, тому що у нас є певні відносини, і я думаю, вони не стали б так чинити. Можливо, на самому початку вони щось і поставляли потроху, але не думаю, що продовжать. Але ні, якщо ми спіймаємо їх на цьому, вони отримають 50% мито, а це просто колосальна сума", - сказав Трамп.
Китай може допомагати Ірану
Нагадаємо, днями в CNN з'явилася новина, де було сказано, що за оцінками розвідки США, Китай може посилити військову підтримку Ірану, передавши системи ППО. Це, своєю чергою, потенційно змінить баланс на в регіоні після крихкого перемир'я.
Цієї ночі Дональд Трамп відреагував на це. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки, якщо Пекін наважиться поставити зброю в Іран.