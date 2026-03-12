ua en ru
Тарифний реванш Трампа: в США знайшли спосіб повернути мита, які заблокував Верховний суд

01:40 12.03.2026 Чт
2 хв
Адміністрація Трампа діє максимально оперативно, щоб не втратити жодного долара доходу від тарифів
aimg Оксана Гапончук
Тарифний реванш Трампа: в США знайшли спосіб повернути мита, які заблокував Верховний суд Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Адміністрація Трампа ініціювала глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та ще десятка країн, щоб в обхід рішення Верховного суду відновити імпортні мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Отож, після того, як минулого місяця Верховний суд США скасував глобальні мита президента, Білий дім перейшов до «плану Б»: масштабних розслідувань, що охоплять більшість провідних економік світу.

Торговий представник США Джеймісон Грір оголосив у середу, 11 березня 2026 року, що відомство запускає розслідування згідно з Розділом 301 Закону про торгівлю. Цей крок є стратегічною заміною попереднім заходам, які суд визнав неправомірними.

На відміну від закону про надзвичайний стан, Розділ 301 вважається більш юридично стійким. Він дозволяє президенту вводити мита в односторонньому порядку, якщо буде доведено, що торговельні партнери використовують недобросовісні практики, як-от «надлишкові виробничі потужності».

Хто потрапив під розслідування

Глобальний характер нових розслідувань свідчить про намір США відновити «тарифну стіну» майже по всьому периметру зовнішньої торгівлі. До списку потрапили:

  • Найбільші партнери: Китай, Європейський Союз, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея та Тайвань.

  • Інші економіки: Швейцарія, Норвегія, країни Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, В’єтнам) та Бангладеш.

Джеймісон Грір наголосив, що ключові партнери США розвинули потужності, які не залежать від реального ринкового попиту, що і стало причиною втручання Вашингтона.

Календар подій та наступні кроки

Адміністрація діє максимально оперативно, щоб не втратити доходи від тарифів, якими Трамп неодноразово хвалився.

  1. 5 травня 2026 року — заплановані перші публічні слухання.

  2. Найближчий четвер — запуск окремого розслідування щодо примусової праці в 60 країнах світу.

  3. Перехідний період — нові мита мають замінити тимчасову 10% ставку (яку Трамп ввів на 150 днів як екстрений захід) до моменту її закінчення.

Цей крок ризикує зірвати запланований саміт між Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також ускладнити перегляд угоди USMCA з Мексикою та Канадою. Хоча політика залишається незмінною, зміна інструментів на вимогу судів знову змусила світові ринки нервувати.

