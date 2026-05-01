ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп вирішив скасувати мита на шотландський віскі після візиту короля Британії

05:29 01.05.2026 Пт
3 хв
Як відреагували в Букінгемському палаці на рішення Трампа?
aimg Едуард Ткач
Трамп вирішив скасувати мита на шотландський віскі після візиту короля Британії Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував деякі мита на віскі після візиту короля Британії Чарльза III, що є великою торговою поступкою для Лондона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп відповів, чи допоможе візит британських монархів налагодити відносини зі Стармером

"Я скасую тарифи та обмеження на віскі, пов'язані з можливістю Шотландії співпрацювати зі Співдружністю Кентуккі у виробництві віскі та бурбона - двох дуже важливих галузей промисловості в Шотландії та Кентуккі", - написав Трамп у соцмережах.

Хоча подробиці поки що невідомі, пізніше президент під час спілкування з журналістами заявив, що вже зняв "усі обмеження, щоб Шотландія і Кентуккі могли знову розпочати співпрацю". Трамп наголосив, що зробив це "на честь короля і королеви, які щойно виїхали".

У Букінгемському палаці вже відреагували і повідомили, що король Чарльз III був проінформований про "теплий жест президента Трампа і висловлює йому подяку за рішення", що суттєво вплине на "британську індустрію віскі та засоби до існування, які вона забезпечує". Пояснимо, що Шотландія є частиною Сполученого королівства.

"Його величність підніме келих за уважність і щедру гостинність президента, коли той покине США після вельми приємного державного візиту, який їхні величності провели разом у цей особливий ювілейний рік", - додали в Букінгемському палаці.

Як пише Bloomberg, мита на шотландський віскі стали одним із головних спірних моментів між США і Британією.

Раніше Велика Британія стверджувала, що скасування мит піде на користь американській індустрії бурбона, оскільки вона експортує використані бочки виробникам шотландського віскі. Причому саме на цей торговий обмін послався у себе в соцмережах.

Цей крок є перемогою для Лондона, оскільки він прагне підтвердити "особливі стосунки" в момент, коли зв'язки між США та Британією впали до одного з найнижчих рівнів за останні десятиліття.

Згідно з даними Асоціації виробників шотландського віскі, 2025 року Шотландія відправила до США шотландського віскі майже на 1 млрд доларів, що є її найціннішим експортним ринком.

Візит короля до США

Нагадаємо, що король Британії Чарльз III разом із королевою Камілою прибули 27 квітня до США з офіційним візитом. Це був перший з 2007 року візит британського монарха до Сполучених Штатів, а мета полягала у зміцненні двосторонніх відносин між державами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що зустріч лідерів у Білому домі пройшла в закритому форматі. Причиною тому стали побоювання повторення скандалу, як це сталося з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року в Білому домі.

Також ми писали, що Чарльз виступив у Конгресі США, де закликав до підтримки України. До слова, ЗМІ зазначали, що в цьому виступі король кинув зашифрований виклик Трампу щодо України та НАТО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
