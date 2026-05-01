Трамп ударит по ЕС новой 25% пошлиной

США уже на следующей неделе повысят пошлины на автомобили и грузовики, импортируемые из Евросоюза, до 25%.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social .

По словам американского президента, это решение связано с тем, что ЕС не придерживается ранее согласованного торгового соглашения с США. Он отметил, что новые пошлины вступят в силу уже на следующей неделе.

"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что ЕС не придерживается нашего полностью согласованного торгового соглашения, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с ЕС за автомобили и грузовики, которые ввозятся в США. Тариф будет повышен до 25%", - сказал Трамп.

В то же время он заявил, что пошлины не будут применяться к автомобилям и грузовикам, произведенным непосредственно на территории США.

По словам Трампа, сейчас в Соединенных Штатах строятся новые автозаводы, в которые инвестировано более 100 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что это является рекордным показателем в истории автомобильной промышленности.

