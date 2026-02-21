Трамп підписав указ про 10% мита для всіх країн світу
Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення глобального 10-відсоткового тарифу для усіх країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому та допис Трампа у власній соцмережі Truth Social.
"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті глобальний 10-відсотковий тариф для всіх країн, який набуде чинності майже негайно", - написав Трамп.
Як повідомили в адміністрації американськоо президента, нові мита почнуть діяти з вівторка, 24 лютого.
"Тарифи й надалі залишатимуться критично важливим інструментом у арсеналі президента Трампа для захисту американського бізнесу та працівників, повернення внутрішнього виробництва, зниження витрат та підвищення заробітної плати", - зазначили у Білому домі.
У документі продовжено дію винятків для аерокосмічної продукції, легкових автомобілів та деяких легких вантажівок, товарів з Мексики та Канади, що відповідають умовам торговельної угоди цих держав зі США, фармацевтичних препаратів та деяких важливих мінералів і сільськогосподарських продуктів.
Нові укази забороняють стягнення мит, які Верховний суд 20 лютого визнав незаконними. Але команда Трампа не відмовляється від цих глобальних тарифів.
Мита Трампа
Нагадаємо, Верховний суд США визнав незаконними масштабні мита, введені президентом Дональдом Трампом проти більшості країн світу. Судді більшістю голосів постановили, що одностороннє введення тарифів перевищує президентські повноваження.
Голова суду Джон Робертс наголосив, що для таких дій президент повинен мати чіткий дозвіл Конгресу, а посилання на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1970-х років є недостатнім у цьому контексті.
Трамп назвав рішення Верховного суду, яке скасувало його мита, "ганьбою" під час сніданку в Білому домі з губернаторами.
За інформацією CNN, президент США повідомив про наявність у нього "запасного плану".