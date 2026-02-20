"Майстер угод" програв: Верховний суд США скасував мита Трампа, той лютує

Верховний суд США визначив, що рішення американського президента Дональда Трампа щодо введення мит проти багатьох країн є незаконними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill та CNN .

Суд більшістю голосів вирішив, що запроваджені в односторонньому порядку мита перевищують закон. Зазначається, що надзвичайні повноваження, на які намагався покластися президент США, не відповідають вимогам.

"Президент заявляє про наявність у нього надзвичайних повноважень щодо одностороннього введення тарифів необмеженого розміру, тривалості та масштабу. Він повинен вказати чіткий дозвіл Конгресу на їх здійснення", - сказав глава Верховного суду США Джон Робертс.

Як заявили в суді, надзвичайні повноваження, на які намагався спиратися президент США, є "недостатніми".

Судді відхилили розширене застосування Трампом закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження від 1970-х років щодо введення мит майже на всі країни. Документ дозволяє президенту "регулювати" імпорт, коли це необхідно для реагування на надзвичайні ситуації національного масштабу.

Реакція Трампа на рішення Верховного суду

Трамп назвав рішення Верховного суду, яке скасувало його мита, "ганьбою" під час сніданку в Білому домі з губернаторами.

Джерела CNN повідомили, що президент США повідомив про наявність у нього "запасного плану".