Трамп на тлі зустрічі в Женеві влаштував істерику через нібито "невдячність" України

Президент США Дональд Трамп на тлі зустрічі представників США та України в Женеві розкритикував українську владу за нібито "невдячність". Також він знову поскаржився, що нібито "успадкував війну" від 46-го президента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social .

Трамп заявив, що війна між Україною та Росією нібито "ніколи б не почалася", якби в США та Україні було "сильне та належне керівництво". А війну в Україні 47-й президент США, мовляв, "успадкував".

"Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду на другий термін, за часів адміністрації Сонного Джо Байдена, і лише погіршилася", - написав він.

Трамп знову звинуватив демократів у тому, що в нього нібито "вкрали вибори" у 2020 році, а також заявив, що українська влада нібито "не висловила жодної вдячності" Білому дому за так звані "мирні зусилля".

"Я успадкував війну, яка ніколи б не мала статися, війну, яка є програшною для всіх... Європа продовжує купувати нафту в Росії, США продовжують продавати величезні об'єми зброї для передачі Україні", - заявив він, звинувативши Байдена в тому, нібито той "віддав все безкоштовно".