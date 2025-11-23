Трамп на тлі зустрічі в Женеві влаштував істерику через нібито "невдячність" України
Президент США Дональд Трамп на тлі зустрічі представників США та України в Женеві розкритикував українську владу за нібито "невдячність". Також він знову поскаржився, що нібито "успадкував війну" від 46-го президента США Джозефа Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що війна між Україною та Росією нібито "ніколи б не почалася", якби в США та Україні було "сильне та належне керівництво". А війну в Україні 47-й президент США, мовляв, "успадкував".
"Вона почалася задовго до того, як я обійняв посаду на другий термін, за часів адміністрації Сонного Джо Байдена, і лише погіршилася", - написав він.
Трамп знову звинуватив демократів у тому, що в нього нібито "вкрали вибори" у 2020 році, а також заявив, що українська влада нібито "не висловила жодної вдячності" Білому дому за так звані "мирні зусилля".
"Я успадкував війну, яка ніколи б не мала статися, війну, яка є програшною для всіх... Європа продовжує купувати нафту в Росії, США продовжують продавати величезні об'єми зброї для передачі Україні", - заявив він, звинувативши Байдена в тому, нібито той "віддав все безкоштовно".
Зазначимо, що у Женеві 23 листопада проходить обговорення мирного плану між представниками США, України, Британії, Франції та Німеччини. За даними ЗМІ, якщо все пройде нормально, остаточний варіант буде узгоджено безпосередньо на зустрічі президента України Володимира Зеленського та Трампа.
Зеленський вже зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Він зазначив, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.
Додамо, що Трамп кілька днів тому встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Водночас після різкого демаршу з боку ЄС та навіть Конгресу США президент СШАА змушений був визнати, що "пропозиція не остаточна".