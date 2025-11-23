Зеленський про зустріч у Женеві: план Трампа може врахувати критичні для нас елементи

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами перших переговорів у Женеві. Він зазначив, що мирний план США може врахувати критично важливі для України елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський зазначив, що українська делегація працює сьогодні в Женеві задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та забезпечення тривалої безпеки. "Уже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які ґрунтуються на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", - розповів президент. Глава держави додав, що наразі триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були справді ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують українці. "Зрештою покласти край кровопролиттю та війні", - резюмував Зеленський.