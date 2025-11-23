Зеленський і Трамп остаточно узгодять план щодо України на особистій зустрічі, - Reuters

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо України під час зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться", - заявив він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

За словами американського посадовця, адміністрація США сподівається узгодити останні деталі документа, щоб підготувати угоду, яка буде вигідною для України.

Представники США заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюються, а узгодження відбудеться лише після зустрічі лідерів двох країн.

Мирний план США щодо України

США оприлюднили 28-пунктний план, спрямований на завершення війни в Україні. Документ, який розроблявся за участі американської та російської сторін, передбачає передачу Києвом під контроль Росії Донеччини, Луганщини та частин Херсонської й Запорізької областей. В обмін пропонуються гарантії безпеки, а також містяться положення про скорочення чисельності української армії та заборону на вступ до НАТО.

Президент США Дональд Трамп вимагав від України погодитися з цим планом до 27 листопада, погрожуючи загостренням ситуації у разі відмови. Водночас 22 листопада він уточнив, що текст угоди ще не остаточний і може бути змінений.

Як повідомляє Politico, у разі непогодження Києва на підписання угоди, країна може втратити доступ до американської військової та розвідувальної підтримки.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував ситуацію як складний вибір між збереженням національної гідності та ризиком втрати ключового союзника. Він наголосив, що на запланованій на 23 листопада зустрічі в Женеві, де зберуться представники України, США та ЄС, відстоюватиме інтереси своєї держави.

За інформацією The Washington Post, лідери європейських країн підготували власні контрпропозиції до плану Трампа, що передбачають повернення Україні контролю над стратегічними об’єктами та відсутність обмежень для діяльності українських ЗСУ.