План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження

Лідери Європейського Союзу та НАТО зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України, який просувають Сполучені Штати. Вони заявили, що план може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради .

Лідери ЄС привітали зусилля США зі встановлення миру в Україні та зазначили, що "початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи", які безумовно будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Але цей план може бути лише основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - сказано у заяві.

Окрім того, підкреслили лідери ЄС, будь-які елементи плану, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребують згоди насамперед членів цих блоків, а не тільки США, Росії або України.

"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - зазначено у спільній заяві.

Заяву підписали: