Трамп та Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі, - журналіст The Economist

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін попередньо домовились про припинення вогню у небі у ході переговорів на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста The Economist Олівера Керрола.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - заявив обізнаний співрозмовник журналіста.

Керрол повідомив, що існує попередня угода про припинення вогню в повітрі до зустрічі лідерів трьох сторін.

Що відомо про припинення вогню у небі

Нагадаємо, раніше у Bloomberg повідомили, що Путін розглядає перемир'я з Україною в повітрі як поступку Трампу. Мова про паузу в повітряних ударах із застосуванням дронів і ракет.

Згодом джерела РБК-Україна повідомили, що українська сторона виступає за так зване перемир'я у небі з росіянами, проте від Москви досі немає відповіді.

При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на минулому тижні зазначив, що Росія навряд чи відмовлятиметься від ударів по Україні ракетами і далекобійними дронами, адже терор мирного населення – це інструмент війни агресора.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, Трамп зустрівся з Путіним на військовій базі у Анкоріджі на Алясці. Головною темою переговорів була війна Росії проти України.

Однак, як заявив сам Трамп, досягти угоди про перемир'я під час зустрічі на Алясці не вдалося. За словами президента США, тепер все залежить від українського лідера Володимира Зеленського. Також Трамп після переговорів порадив українському президенту Володимиру Зеленському "укласти угоду" з Росією.

Напередодні переговорів на Алясці сам Трамп не виключав, що одним з результатів може стати його швидка зустріч з Зеленським та Путіним.

