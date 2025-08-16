Трамп про мирну угоду з Росією: тепер усе залежить від Зеленського

На зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці було досягнуто прогресу щодо урегулювання війни Росії проти України. Але тепер все залежить від українського президента Володимира Зеленського.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналісту Fox News, повідомляє РБК-Україна .

За словами Трампа, його зустріч з Путіним була "хороша" і багато питань було обговорено, але угода щодо перемир'я в Україні не була досягнута.

"Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу. Зустріч відбулася... Я хочу подивитися, чи зможемо ми довести справу до кінця. Ви знаєте, угода ще зовсім не готова. І Україна має погодитися. Тобто президент Зеленський має дати згоду", - сказав президент США.

Він додав, що війна, яку розв'язала Росія, "жахлива", адже обидві сторони багато втрачають у ній.

"Сподіваюся, все вдасться завершити. Це дуже багато", - резюмував Трамп.