ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп після зустрічі з Путіним порадив Зеленському "укласти угоду"

Анкорідж, Субота 16 серпня 2025 04:43
UA EN RU
Трамп після зустрічі з Путіним порадив Зеленському "укласти угоду" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп порадив українському президенту Володимиру Зеленському "укласти угоду" з Росією. Таку заяву він зробив після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на інтерв'ю американського президента Fox News.

"Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія - дуже велика держава. А вони - ні. Вони чудові солдати (йдеться про українців - ред.)", - сказав Трамп журналісту Fox News.

Він також у звичній для себе манері нагадав, що під час свого першого президентства передав Україні американські протитанкові ракети "Джавелін".

"Але, знаєте, у них також було найкраще обладнання. Знаєте, у них було наше обладнання. І я дав їм "Джавеліни", якщо ви пам'ятаєте, під час мого першого терміну", - додав президент США.

Водночас Трамп вважає, що зустріч між Зеленським, Путіним та ним самим може відбутись доволі скоро. Але він не уточнив, чи це може статися, наприклад, протягом місяця.

"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду", - сказав Трамп.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, сьогодні Трамп зустрівся з Путіним на військовій базі у місті Анкорідж на Алясці. Головною темою переговорів, які тривали майже три години, була війна Росії проти України. Однак, як заявив сам Трамп, досягти угоди про перемир'я під час зустрічі на Алясці не вдалося.

Тепер, за словами президента США, все залежить від українського лідера Володимира Зеленського. Очікується, що найближчим часом Трамп зателефонує Зеленському та лідерам країн НАТО.

Напередодні переговорів на Алясці сам Трамп не виключав, що одним з результатів може стати його швидка зустріч з Зеленським та Путіним.

Більше про результати зустрічі Трампа і Путіна на Алясці - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Аляска Мирні переговори Зустріч Трампа та Путіна Війна Росії проти України
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія