Якщо зустріч із Путіним і Зеленським пройде добре, мир настане незабаром, - Трамп

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

У Трампа поцікавилися, чи можна вважати для США перемогою щось менше, ніж повне і негайне припинення вогню внаслідок зустрічі з Путіним.

У відповідь президент назвав таке запитання "не дуже хорошим".

"Я б сказав, що завтра все, чого я хочу, - це підготувати ґрунт для наступної зустрічі (за участю президента України Володимира Зеленського - ред.), яка має відбутися скоро. Я хотів би, щоб це відбулося дуже швидко, незабаром після цієї зустрічі", - уточнив американський лідер.

Трамп додав, що хотів би, щоб така зустріч могла відбутися в Алясці, де вони з Путіним можуть залишитися. Це було б набагато простіше.

"Я думаю, що це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яка позиція всіх учасників. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин, чи буде зустріч вдалою або невдалою. І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому доб'ємося миру", - уточнив американський лідер.