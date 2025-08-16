ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе, - журналист The Economist

Суббота 16 августа 2025 10:20
UA EN RU
Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе, - журналист The Economist Фото: Трамп и Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин предварительно договорились о прекращении огня в небе в ходе переговоров на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста The Economist Оливера Кэррола.

Кэррол сообщил, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до встречи лидеров трех сторон.

"Мы считаем, что небо даст сигналы о предварительных результатах этих переговоров. Следующая неделя будет интересной", - заявил осведомленный собеседник журналиста.

Что известно о прекращении огня в небе

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили, что Путин рассматривает перемирие с Украиной в воздухе как уступку Трампу. Речь о паузе в воздушных ударах с применением дронов и ракет.

Впоследствии источники РБК-Украина сообщили, что украинская сторона выступает за так называемое перемирие в небе с россиянами, однако от Москвы до сих пор нет ответа.

При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на прошлой неделе отметил, что Россия вряд ли будет отказываться от ударов по Украине ракетами и дальнобойными дронами, ведь террор мирного населения - это инструмент войны агрессора.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, сегодня, 16 августа, Трамп встретился с Путиным на военной базе в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров была война России против Украины.

Однако, как заявил сам Трамп, достичь соглашения о перемирии во время встречи на Аляске не удалось. По словам президента США, теперь все зависит от украинского лидера Владимира Зеленского. Также Трамп после переговоров посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией.

Накануне переговоров на Аляске сам Трамп не исключал, что одним из результатов может стать его скорая встреча с Зеленским и Путиным.

Больше подробностей о результатах саммита Трампа и Путина на Аляске - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина Режим прекращения огня
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия