Трамп: Путін хотів допомогти з Іраном, але я сказав - краще допоможіть із собою

За словами Трампа, Путін нібито сам зателефонував йому і запропонував допомогу.

"Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією, що дуже шкода. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - сказав Трамп.

Варто нагадати, що декілька днів тому Трамп вже робив подібну заяву. Тоді президент США заявив, що Путіну для початку варто завершити війну, яку почала Росія в Україні. Лиш після цього можна говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході.

Путін хоче виступити посередником

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Путін намагається відвернути увагу світу від війни Росії проти України. Диктатор хоче, щоб Москва була посередником між Іраном та Ізраїлем.

При цьому і сам Трамп говорив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану.

Тим часом політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна наголосив, що Путін фактично "опинився на розтяжці" намагаючись утримати баланс між США та Іраном.