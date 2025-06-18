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Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну

США, Середа 18 червня 2025 17:54
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Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російському диктатору Володимиру Путіну для початку варто завершити війну, яку почала Росія в Україні. Лиш після цього можна говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це розповів американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спілкування з журналістами.

"Я ось вчора з ним розмовляв і сказав - він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?", - заявив американський лідер.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що спочатку варто розібратись з Росією.

"Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в усьому цьому - набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше. Ось падає будівля - і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?", - заявив президент США.

Путін хоче виступити посередником

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни писав про те, що російський диктатор Володимир Путін намагається відвернути увагу світу від війни Росії проти України.

Зокрема, він хоче, щоб Москва була посередником між Іраном та Ізраїлем.

Зауважимо, що раніше і сам Трамп говорив, що глава Кремля Володимир Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану.

Тим часом політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна наголосив, що Путін фактично "опинився на розтяжці" намагаючись утримати баланс між США та Іраном.

Варто додати, що сьогоднішня заява Трампа пролунала на фоні вчорашнього виступу українського президента Володимира Зеленського на спецзасіданні лідерів країн G7.

Під час якого він назвав єдину зміну в поведінці Росії після повернення Трампа.

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