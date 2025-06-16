"Путін опинився на розтяжці": політолог про баланс Кремля між США та Іраном

Російський диктатор Володимир Путін на тлі ескалації на Близькому Сході намагається утримати баланс між США та Іраном. Голова Кремля фактично опинився на розтяжці.

"Путін опинився на певній розтяжці насправді", - зазначив Фесенко, коментуючи війну між Ізраїлем та Іраном.



Політолог уточнив, що для РФ дійсно є певні вигоди через конфлікт на Близькому Сході. Зокрема, ціна на нафту суттєво зросла і може ще зрости. Також американська зброя, особливо ракети-перехоплювачі для систем ППО, яка могла б піти в Україну за гроші, зараз йде в Ізраїль.

Фесенко вважає, що Росії поки що вдається знайти баланс, щоб маневрувати між США та Іраном.

"Але тут є і ризики. Скажімо так, можна підірватися, оскільки якщо американці бачитимуть, що Росія працює в іранських інтересах - це може змінити ставлення до Путіна, хоча й не одразу", - наголосив він.

Також Фесенко додав, що Путіну раніше вдалося зберігати хороші стосунки з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зокрема, Ізраїль навіть не вводив санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Але зараз Москва публічно підтримує Тегеран.

"І для Путіна є шанс зберегти стосунки з Ізраїлем, з Нетаньяху звісно, якщо він виступатиме в ролі такого "посередника". Так що це така "багатоходівка" з боку Путіна. Для нього це певний шанс посилити свої позиції, сподобатися Трампу", - розповів політолог.

При цьому, за його словами, якщо Путіну вдасться підіграти Трампу, це створить додаткові виклики для України.