Путін буде посередником? Трамп зробив заяву про конфлікт між Ізраїлем та Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, глава Кремля Володимир Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
За словами Трампа, він буде "відкритий" для того, щоб Путін став посередником.
"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. Ми довго говорили про це", - сказав президент США.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, країна ліквідувала топ-20 іранських командирів.
У наступні дні протистояння між тривало і триває. Загалом, згідно із заявою армії оборони Ізраїлю, від початку операції було 250 ударів по 720 цілях.
Іран у відповідь запускає хвилі ракет і дронів. Зокрема, цієї ночі у ЗМІ повідомляли про пожежу на НПЗ після атаки, також днями була інформація про інші об'єкти, але водночас страждає і цивільна інфраструктура. Зранку було відомо, що лише за цю ніч в Ізраїлі загинуло 12 мирних мешканців і ще 385 отримали поранення.
Також зазначимо, що вчора між Трампом і Путіним відбулася телефонна розмова. Однією з тем була ситуація на Близькому Сході.
"Розмова тривала приблизно 1 годину. Він, як і я, вважає, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я відповів, що його війна також має закінчитися", - зазначив лідер США.
Сьогодні Трамп написав у соцмережах, що Іран та Ізраїль мають укласти угоду. За його словами, зараз відбуваються телефонні дзвінки та зустрічі, і він стверджує, що скоро між Ізраїлем та Іраном буде мир.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.