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Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності

США, Вівторок 24 червня 2025 08:33
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Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном набуло чинності Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності 24 червня. Сторони не повинні його порушувати.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

"Припинення вогню набуло чинності. Прошу не порушувати його! Дональд Дж. Трамп, президент Сполучених Штатів!", - написав він.

Напередодні Трамп заявив, що Іран та Ізраїль повністю погодили перемир'я: Іран припинить вогонь негайно, Ізраїль - через 12 годин. "Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу", - сказав Трамп.

Якщо сторони збережуть спокій, війна буде офіційно завершена. Конфлікт тривав із 13 червня.

Війна проти Ірану

Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану 13 червня. Під час ударів було ліквідовано системи ППО і пускові установки іранських ракет. Також було вбито лідерів іранського

США вступили у війну 22 червня, атакувавши ядерні об'єкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки були використані протибункерні авіабомби, які має тільки американська армія.

У відповідь Іран 23 завдав символічного удару по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі, що є найбільшим об'єктом США на Близькому Сході та одночасно є штаб-квартирою Центрального командування США.

Ринки вкрай позитивно відреагували на оголошене Трампом припинення вогню. Зокрема, ціни на нафту впали нижче 70 доларів за барель. Однак ціни поки що вищі, ніж до початку операції Ізраїлю проти Ірану.

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