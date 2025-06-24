Трамп жорстко висловився про Ізраїль та Іран: "Вони не знають, що, чорт забирай, роблять"
Президент США Дональд Трамп виступив із різкою заявою щодо порушення вогню між Ізраїлем та Іраном, сказавши, "вони не знають, що, чорт забирай, роблять".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, якого цитує Sky News.
Під час спілкування з журналістами він прокоментував останні події на Близькому Сході, заявивши, що сторони втрачають контроль над ситуацією.
"У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що вони не знають, що, чорт забирай, роблять", - сказав Трамп.
Він наголосив, що невдоволений діями Ізраїлю, який, за його словами, порушив режим тиші вже після досягнення домовленості.
"Як тільки ми уклали угоду, вони вийшли і скинули купу бомб. Такого я ніколи раніше не бачив. Найбільший вантаж, який ми коли-небудь бачили. Я незадоволений Ізраїлем", - заявив американський президент.
Трамп також висловився про необхідність втручання.
"Нам потрібно, щоб Ізраїль заспокоївся, бо вони вирушили на місію сьогодні вранці. Я маю змусити Ізраїль заспокоїтися", - сказав він.
Президент США заявив, що має намір негайно втрутитися в ситуацію.
"Як тільки я відійду від вас, я подивлюся, чи зможу я це зупинити", - сказав він журналістам.
Коментуючи інформацію про порушення перемир’я з обох боків, Трамп зазначив, що "не впевнений, що вони зробили це навмисно. Вони не змогли приборкати людей".
Війна Ізраїля та Ірану
Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану 13 червня, завдавши серйозних ударів по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою Тегерана та його ракетним потенціалом.
22 червня до конфлікту приєдналися Сполучені Штати - американські сили атакували ядерні об’єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
У відповідь 23 червня Іран завдав удару по авіабазі Аль-Удейд у Катарі - найбільшій американській військовій базі на Близькому Сході, яка також є штабом Центрального командування США.
Попри ескалацію, президент США Дональд Трамп висловив намір досягти перемир’я з іранським режимом.
24 червня Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль заявив про пуск ракет з боку Ірану.
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