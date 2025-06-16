ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, - ISW

Понеділок 16 червня 2025 05:04
UA EN RU
Путін намагається відвернути увагу світу від війни в Україні, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

У звіті нагадали про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години.

За словами американського лідера, основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено "значно менше" часу.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков, коментуючи переговори, зазначив, що глави держав обговорили насамперед питання військового загострення на Близькому Сході.

За словами Ушакова, Путін висловив занепокоєння зростанням напруженості в регіоні та запропонував залучити Росію до переговорного процесу для досягнення мирного врегулювання.

"Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках", - переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Телефонна розмова Путіна і Трампа

Нагадаємо, під час зазначеної телефонної розмови, Дональд Трамп підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

Глава Білого дому не виключив, що Путін може стати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль не планує закінчувати війну, а Путін обдурить Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп
Новини
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
"План фон дер Ляєн - Зеленського": Сійярто видав нову антиукраїнську маячню
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді