Трамп: Путин хотел помочь с Ираном, но я сказал - лучше помогите с собой

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему помощь в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
По словам Трампа, Путин якобы сам позвонил ему и предложил помощь.
"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень жаль. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", - сказал Трамп.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Трамп уже делал подобное заявление. Тогда президент США заявил, что Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины. Диктатор хочет, чтобы Москва была посредником между Ираном и Израилем.
При этом и сам Трамп говорил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана.
Тем временем политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между США и Ираном.
Напомним, сегодня Трамп заявил о вступлении в силу режима прекращения огня, но позже Израиль заявил о пуске ракет со стороны Ирана.
Перед выездом на саммит Альянса, он выступил с резким заявлением о нарушении огня между Израилем и Ираном, сказав, что страны не понимают, что делают.
Также президент США заявил, что он "недоволен" Израилем и Ираном, а затем добавил, что он "очень недоволен" Тель-Авивом.
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