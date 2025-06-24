Трамп: Путин хотел помочь с Ираном, но я сказал - лучше помогите с собой

По словам Трампа, Путин якобы сам позвонил ему и предложил помощь.

"Как вы знаете, Владимир позвонил мне. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?" Я ответил: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами". И я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией, что очень жаль. На прошлой неделе погибло шесть тысяч солдат", - сказал Трамп.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Трамп уже делал подобное заявление. Тогда президент США заявил, что Путину для начала стоит завершить войну, которую начала Россия в Украине. Только после этого можно говорить о посредничестве в отношении конфликта на Ближнем Востоке.

Путин хочет выступить посредником

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины. Диктатор хочет, чтобы Москва была посредником между Ираном и Израилем.

При этом и сам Трамп говорил, что Путин может стать посредником в конфликте Израиля и Ирана.

Тем временем политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между США и Ираном.