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Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Вівторок 24 червня 2025 14:27
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Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем Фото: Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп висловив "незадоволення" Ізраїлем та Іраном через порушення перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера Дональда Трампа, якого цитує Sky News.

Під час розмови з журналістами перед виїздом на саміт Альянсу, який пройде в Гаазі, Трамп заявив, що він "незадоволений" Ізраїлем та Іраном, а потім додав, що він "дуже незадоволений" Тель-Авівом.

За його словами, ядерних потужностей Ірану "більше немає" й Тегеран більше не зможе відновити ядерну програму.

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ" проти Ірану. Тоді ж ЦАХАЛ атакував авіацією військові та ядерні об'єкти Ізраїля. Внаслідок атаки загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Тегерану. З тих пір обидві країни щодня обмінюються обстрілами

22 червня Штати втрутились у конфлікт та атакували протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану, а Тегеран у відповідь атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.

24 червня Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль пожалівся на іранські ракети.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Іран Ізраїль
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