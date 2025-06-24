Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера Дональда Трампа, якого цитує Sky News.

Під час розмови з журналістами перед виїздом на саміт Альянсу, який пройде в Гаазі, Трамп заявив, що він "незадоволений" Ізраїлем та Іраном, а потім додав, що він "дуже незадоволений" Тель-Авівом.

За його словами, ядерних потужностей Ірану "більше немає" й Тегеран більше не зможе відновити ядерну програму.