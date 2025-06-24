Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп висловив "незадоволення" Ізраїлем та Іраном через порушення перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера Дональда Трампа, якого цитує Sky News.
Під час розмови з журналістами перед виїздом на саміт Альянсу, який пройде в Гаазі, Трамп заявив, що він "незадоволений" Ізраїлем та Іраном, а потім додав, що він "дуже незадоволений" Тель-Авівом.
За його словами, ядерних потужностей Ірану "більше немає" й Тегеран більше не зможе відновити ядерну програму.
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левиний народ" проти Ірану. Тоді ж ЦАХАЛ атакував авіацією військові та ядерні об'єкти Ізраїля. Внаслідок атаки загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які працювали над ядерною програмою Тегерану. З тих пір обидві країни щодня обмінюються обстрілами
22 червня Штати втрутились у конфлікт та атакували протибункерними авіабомбами ядерні об'єкти Ірану, а Тегеран у відповідь атакував американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі.
24 червня Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль пожалівся на іранські ракети.
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