Трамп після зустрічі із Зеленським знову поговорить з Путіним: він чекає на дзвінок

Вашингтон, Понеділок 18 серпня 2025 21:05
Трамп після зустрічі із Зеленським знову поговорить з Путіним: він чекає на дзвінок Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Американський президент Дональд Трамп має намір зробити ще один дзвінок Володимиру Путіну. Який чекає результатів сьогоднішніх зустрічей з українським та європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

На сесії спілкування з пресою Трамп зазначив, що вже розповів президенту України Володимиру Зеленському про переговори з Путіним на саміті на Алясці минулої п'ятниці.

"І у нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає на мій дзвінок", - Трамп.

За перебігом зустрічі в Білому домі стежте в онлайні РБК-Україна.

Про що вже заявив Трамп на зустрічі із Зеленським

Президент США зазначив, що від сьогоднішніх переговорів у Білому домі залежить, чи відбудеться тристоронній саміт за участю Зеленського і Путіна. І він цілком може бути організований, "якщо сьогодні все пройде добре".

Трамп також заявив, що зацікавлений у довгостроковому мирі для України. А також підкреслив, що, на його думку, Україні з цієї причини нібито не потрібне тимчасове припинення вогню.

А ще президент США відповів на питання, чи можуть американські гарантії безпеки включати потенційне відправлення військ в Україну.

Зазначимо, лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Сенат готовий дати Трампу всі економічні важелі, щоб змусити Путіна залишатися в переговорному процесі.

Сьогодні Вашингтон став епіцентром мирних зусиль - Володимир Зеленський прибув до Білого дому разом із лідерами європейських країн. Головна мета - обговорити з Дональдом Трампом перспективи мирного врегулювання російсько-української війни.

Минулого тижня Трамп зустрічався з Володимиром Путіним на Алясці. Зустріч закінчилася без конкретних домовленостей: президент США визнав, що угоди немає, але "певного прогресу" було досягнуто. Водночас, за даними західних інсайдерів, Путін наполягає на територіальних поступках з боку України як на умову для заморожування війни.

Трамп і Зеленський проведуть зустріч тет-а-тет, а пізніше до них приєднаються європейські лідери. Американський президент заявив, що "точно знає, що робить", тоді як Зеленський наполягав, що саме Москва зобов'язана робити кроки до миру.

Однією з головних інтриг залишається те, чи буде проведено тристоронній саміт Трамп-Зеленський-Путін. За даними ЗМІ, він може відбутися найближчим часом - у Ватикані, Женеві або одній з європейських столиць. Передбачається, що саме там можливе реальне обговорення мирної угоди.

