Трамп після зустрічі із Зеленським знову поговорить з Путіним: він чекає на дзвінок

Американський президент Дональд Трамп має намір зробити ще один дзвінок Володимиру Путіну. Який чекає результатів сьогоднішніх зустрічей з українським та європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з Білого дому.

На сесії спілкування з пресою Трамп зазначив, що вже розповів президенту України Володимиру Зеленському про переговори з Путіним на саміті на Алясці минулої п'ятниці.

"І у нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає на мій дзвінок", - Трамп.

Про що вже заявив Трамп на зустрічі із Зеленським

Президент США зазначив, що від сьогоднішніх переговорів у Білому домі залежить, чи відбудеться тристоронній саміт за участю Зеленського і Путіна. І він цілком може бути організований, "якщо сьогодні все пройде добре".

Трамп також заявив, що зацікавлений у довгостроковому мирі для України. А також підкреслив, що, на його думку, Україні з цієї причини нібито не потрібне тимчасове припинення вогню.

А ще президент США відповів на питання, чи можуть американські гарантії безпеки включати потенційне відправлення військ в Україну.