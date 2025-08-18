Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів

Тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише в разі, якщо переговори між Зеленським і Трампом сьогодні пройдуть успішно.

Про це заявив американський президент під час зустрічі з Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч у Білому домі.

"Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. І я вважаю, що коли ми це зробимо, з’явиться реальний шанс завершити війну", - заявив він.

Тристороння зустріч та переговори на Алясці

Європейські дипломати підбирають майданчик для потенційної тристоронньої зустрічі за участю президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп і Путін провели переговори 15 серпня на Алясці.

Серед можливих вимог Путіна - визнання окупованих українських територій "російськими" в обмін на відведення військ з інших напрямків; водночас територіальні питання планують обговорювати лише за участі Володимира Зеленського на наступних перемовинах.

За даними РБК-Україна, Зеленський готовий долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться.