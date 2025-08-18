ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів

Понеділок 18 серпня 2025 20:42
UA EN RU
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Тристороння зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише в разі, якщо переговори між Зеленським і Трампом сьогодні пройдуть успішно.

Про це заявив американський президент під час зустрічі з Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч у Білому домі.

"Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч. І я вважаю, що коли ми це зробимо, з’явиться реальний шанс завершити війну", - заявив він.

Тристороння зустріч та переговори на Алясці

Європейські дипломати підбирають майданчик для потенційної тристоронньої зустрічі за участю президентів України Володимира Зеленського, США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп і Путін провели переговори 15 серпня на Алясці.

Серед можливих вимог Путіна - визнання окупованих українських територій "російськими" в обмін на відведення військ з інших напрямків; водночас територіальні питання планують обговорювати лише за участі Володимира Зеленського на наступних перемовинах.

За даними РБК-Україна, Зеленський готовий долучитися до тристороннього формату в будь-якій конфігурації, якщо зустріч відбудеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
Новини
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Трамп про тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним: залежить від сьогоднішніх переговорів
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія