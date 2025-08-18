Сенат США готовий надати Трампу всі важелі для економічного тиску на Росію

Сенат США готовий надати президенту Дональду Трампу будь-які економічні важелі для тиску на Росію з метою припинення війни проти України.

Про це заявив Джон Тун, лідер республіканської більшості в Сенаті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Х.

"Президента Трампа слід похвалити за його непохитну рішучість встановити мир в Україні та за його сміливість взаємодіяти з усіма сторонами, від чого відмовився його попередник", - написав сенатор.

Він зазначив, що сьогодні у Вашингтоні тривають мирні переговори.

"Сенат США готовий надати президенту Трампу будь-які економічні важелі, необхідні для того, щоб утримати Росію за столом переговорів про справедливий і міцний мир в Україні", - додав він.

Нагадаємо, у липні лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун відкладе просування законопроекту про санкції проти Росії.

Документ передбачав введення імпортних мит у розмірі 500% для країн, які закуповують російські нафту, бензин або нафтохімію.

За словами республіканця, президент США Дональд Трамп раніше заявив про свою готовність діяти, якщо Володимир Путін не зробить кроків до мирної угоди з Україною.

Тун дійшов висновку, що американський лідер хоче спробувати зробити щось самостійно.