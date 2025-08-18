Трамп хоче довгострокового миру в Україні, а не на 2 роки

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

"Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми зробимо так, щоб якщо буде мир, то він буде довгостроковим... Ми не говоримо про дворічний мир, щоб потім знову опинитися в цій плутанині", - сказав він.

Трамп заявив, що якщо буде укладено мирну угоду, вона діятиме.

"Я думаю, якщо ми зможемо досягти миру, все вийде. У мене немає в цьому жодних сумнівів", - сказав він.