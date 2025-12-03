Марко Рубіо назвав ідеальний час для закінчення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що зараз - ідеальний час для Росії і України, щоб закінчити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Марко Рубіо Fox News.
За словами Рубіо, США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.
"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.
Держсекретар США зазначив, що США не можуть "безкінечно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.
З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 - 5 років.
"В якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і того, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.
Проте, констатував він, зараз війна перетворилася на війну на виснаження.
"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав він.
Тому США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти.
Переговори Путіна і Віткоффа
Нагадаємо, 2 грудня у Кремлі відбулись переговори російського диктатора Володимира Путіна із спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом. Вони обговорювали мирний план США щодо України.
Як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, темою розмови була суть плану президента США Дональда Трампа, а не конкретні пропозиції.
За його словами, компромісів поки що знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується.
На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".