Рим чи Женева? ЗМІ дізналися, де можуть зустрітися Трамп, Зеленський і Путін
Дипломати ЄС розходяться в думках щодо локації потенційної тристоронньої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За інформацією видання, США попросили європейських союзників бути готовими до переговорів уже цього тижня.
Попередньо домовлено, якщо не буде жодних змін в останню хвилину, зустріч відбудеться в Європі.
Під час відеодзвінка коаліції союзників премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як президент Франції Еммануель Макрон висловився за Женеву.
Як пише видання, відомо, що Зеленський та Трамп схиляються до проведення зустрічі у Ватикані, тоді як Путін наполягає на Женеві
МЗС Італії та Швейцарії підтвердили готовність прийняти переговори. Водночас у ЄС розглядають й інші варіанти - зокрема Будапешт і Гельсінкі.
Тристороння зустріч та переговори на Алясці
Європейські дипломати активно шукають можливу локацію для тристоронньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Раніше Трамп анонсував зустріч із Путіним 15 серпня в Анкориджі на Алясці.
Путін може висунути умову визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ із інших регіонів, однак обговорювати територіальні питання будуть лише за присутності Зеленського під час наступної зустрічі.
За даними РБК-Україна, український президент готовий взяти участь у тристоронніх переговорах у будь-якому форматі, якщо вони відбудуться.