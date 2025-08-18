ua en ru
Рим чи Женева? ЗМІ дізналися, де можуть зустрітися Трамп, Зеленський і Путін

Понеділок 18 серпня 2025 14:12
Рим чи Женева? ЗМІ дізналися, де можуть зустрітися Трамп, Зеленський і Путін Фото: Дональд Трамп, Володимир Зеленський та диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Дипломати ЄС розходяться в думках щодо локації потенційної тристоронньої зустрічі між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, США попросили європейських союзників бути готовими до переговорів уже цього тижня.

Попередньо домовлено, якщо не буде жодних змін в останню хвилину, зустріч відбудеться в Європі.

Під час відеодзвінка коаліції союзників премʼєр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як президент Франції Еммануель Макрон висловився за Женеву.

Як пише видання, відомо, що Зеленський та Трамп схиляються до проведення зустрічі у Ватикані, тоді як Путін наполягає на Женеві

МЗС Італії та Швейцарії підтвердили готовність прийняти переговори. Водночас у ЄС розглядають й інші варіанти - зокрема Будапешт і Гельсінкі.

Тристороння зустріч та переговори на Алясці

Європейські дипломати активно шукають можливу локацію для тристоронньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Трамп анонсував зустріч із Путіним 15 серпня в Анкориджі на Алясці.

Путін може висунути умову визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ із інших регіонів, однак обговорювати територіальні питання будуть лише за присутності Зеленського під час наступної зустрічі.

За даними РБК-Україна, український президент готовий взяти участь у тристоронніх переговорах у будь-якому форматі, якщо вони відбудуться.

