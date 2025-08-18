Трамп после встречи с Зеленским снова поговорит с Путиным: он ждет звонка

Американский президент Дональд Трамп намерен сделать еще один звонок Владимиру Путину. Который ждет результатов сегодняшних встреч с украинским и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

На сессии общения с прессой Трамп отметил, что уже рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным на саммите на Аляске в минувшую пятницу.

"И у нас будет телефонный разговор сразу после этих сегодняшних встреч. Путин ждет моего звонка", - Трамп.

О чем уже заявил Трамп на встрече с Зеленским

Президент США отметил, что от сегодняшних переговоров в Белом доме зависит, состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского и Путина. И он вполне может быть организован, "если сегодня все пройдет хорошо".

Трамп также заявил, что заинтересован в долгосрочном мире для Украины. А также подчеркнул, что, по его мнению, Украине по этой причине якобы не нужно временное прекращение огня.

А еще президент США ответил на вопрос, могут ли американские гарантии безопасности включать потенциальную отправку войск в Украину.