Трамп после встречи с Зеленским снова поговорит с Путиным: он ждет звонка
Американский президент Дональд Трамп намерен сделать еще один звонок Владимиру Путину. Который ждет результатов сегодняшних встреч с украинским и европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.
На сессии общения с прессой Трамп отметил, что уже рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о переговорах с Путиным на саммите на Аляске в минувшую пятницу.
"И у нас будет телефонный разговор сразу после этих сегодняшних встреч. Путин ждет моего звонка", - Трамп.
За ходом встречи в Белом доме следите в онлайне РБК-Украина.
О чем уже заявил Трамп на встрече с Зеленским
Президент США отметил, что от сегодняшних переговоров в Белом доме зависит, состоится ли трехсторонний саммит с участием Зеленского и Путина. И он вполне может быть организован, "если сегодня все пройдет хорошо".
Трамп также заявил, что заинтересован в долгосрочном мире для Украины. А также подчеркнул, что, по его мнению, Украине по этой причине якобы не нужно временное прекращение огня.
А еще президент США ответил на вопрос, могут ли американские гарантии безопасности включать потенциальную отправку войск в Украину.
Отметим, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Сенат готов дать Трампу все экономические рычаги, чтобы заставить Путина оставаться в переговорном процессе.
Сегодня Вашингтон стал эпицентром мирных усилий - Владимир Зеленский прибыл в Белый дом вместе с лидерами европейских стран. Главная цель - обсудить с Дональдом Трампом перспективы мирного урегулирования российско-украинской войны.
На прошлой неделе Трамп встречался с Владимиром Путиным на Аляске. Встреча закончилась без конкретных договоренностей: президент США признал, что сделки нет, но "определенный прогресс" был достигнут. При этом, по данным западных инсайдеров, Путин настаивает на территориальных уступках со стороны Украины как на условие для заморозки войны.
Трамп и Зеленский проведут встречу тет-а-тет, а позже к ним присоединятся европейские лидеры. Американский президент заявил, что "точно знает, что делает", в то время как Зеленский настаивал, что именно Москва обязана делать шаги к миру.
Одной из главных интриг остается то, будет ли проведен трехсторонний саммит Трамп-Зеленский-Путин. По данным СМИ, он может пройти в ближайшее время - в Ватикане, Женеве или одной из европейских столиц. Предполагается, что именно там возможно реальное обсуждение мирной сделки.