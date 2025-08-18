Трамп про війну в Україні: я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради

Президент США Дональд Трамп заявив, що знає, що робить у питанні припинення війни РФ проти України. Він наголосив, що йому не потрібні поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

Трамп знову нагадав, що врегулював шість воєн за шість місяців, одна з яких "могла призвести до ядерної катастрофи".

"... проте я мушу читати і слухати Wall Street Journal та багатьох інших, які насправді не мають ні найменшого уявлення, і які розповідають мені про все, що я роблю неправильно у питанні Росії/України, яке є війною сонного Джо Байдена, а не моєю", - написав він.

Трамп знову повторив, що якби він був президентом США, то війни РФ проти України нібито б не сталося.

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над усіма цими конфліктами і ніколи не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити", - наголосив американський лідер.

Він накинувся на критиків, назвавши їх "дурними людьми без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони тільки ускладнюють вирішення поточної катастрофи між Росією та Україною".

Раніше Трамп опублікував ще один пост в соцмережах, в якому заявив, що "фейкові ЗМІ" і демократи знайдуть привід для критики навіть у разі капітуляції Росії.